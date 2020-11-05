Современная леди: Федорова примерила укороченные брюки и молочный жакет с поясом

Оксана Федорова не скрывает, что старается следить за своей внешностью. Она 18 лет назад была признана «Мисс Вселенной», но с этим статусом проходила только 4 месяца. При этом для многочисленных поклонников девушка из Пскова до сих пор остается первой красавицей, а также иконой стиля. Она ведет разные передачи, участвует в концертах и светских раутах. Для выходов в свет 42-летняя брюнетка продумывает каждый образ.

Недавно Федорова решила принять участие в модной фотосессии. Она снялась для обложки журнала Moda Topical, в котором является главным редактором. Кадрами со съемки девушка поделилась в соцсети. Она примерила несколько женственных луков, которые актуальны в этом году. Ранее Оксана показала, как позировала в белом платье свободного кроя с перьями. Остальные ее образы оказались более практичными.

Телеведущая примерила укороченные черные брюки и молочный жакет с поясом. Дополняли элегантный аутфит платок в тон и туфли-лодочки. К слову, такой головной убор стал трендовым в этом сезоне. Еще одним модным образом стал брючный костюм небесного цвета. Оксана предпочла брюки прямого кроя и необычный двойной пиджак. На ее шее красовалась крупная цепочка. Добавим, что на днях также стильным брючным костюмом похвасталась Юлия Барановская.