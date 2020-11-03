«Еще один модный тренд»: Наталия Орейро предстала в платье в пол цвета расплавленного серебра

Наталия Орейро является одной из самых знаменитых уругвайских актрис. Ко всему прочему, девушку просто обожают в России после того, как она снялась в сериале «Дикий ангел». Артистка не раз приезжала в нашу страну на гастроли и даже изучила русский язык. Свою знаменитую песню Cambio Dolor она перепела на русском языке несколько лет назад. А недавно во время карантина актриса стала вести Instagram, где транслирует все посты на русском языке.

Поклонники не перестают удивляться тому, как молодо выглядит Наталия. В 43 год она по-прежнему может похвастаться точеной талией и моложавым видом. Артистка снимается в передаче Got Talent, где каждый раз блистает в женственных нарядах. Она уже облачалась в алое платье с кейпом и изящное платье цвета фуксия. Накануне Орейро поделилась видео, на котором дефилирует в очередном эффектном наряде.

На этот раз звезда мыльной оперы облачилась в платье в пол с драпировкой и глубоким декольте. Наряд необычного цвета расплавленного метала струился, когда она двигалась. Голливудская волна, крупные серьги и яркий макияж дополнили образ.

«Давай, малыш, зажги во мне огонь», — смело бросила она.

Поклонники пришли в настоящий восторг и одарили уругвайку комплиментами. «Ты не человек, ты искусство с сердцем», «Какая красивая», «Маленькая звездочка, которая зажигает программу», «Ах и платье, и твое лицо все красивое, Наталия», — стали комментировать пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Вечернее платье цвета расплавленного серебра сейчас очень модно. Металлизированный блеск в сочетании с драпировками и утрированной женственностью создает контраст футуризма и сложной романтики, что добавляет эффекта и яркости. Любой контраст обращает на себя внимание! Применен еще один модный тренд осенне-зимнего сезона – 2020/21 — высокий ворот. Да и драпировка вновь на пике. Довольно откровенный верх платья уравновешен пышной юбкой и закрытыми ногами. Открытые участки тела, добавили образу сексуальности, но без намека на вульгарность. Все смотрится красиво и достойно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.