«Как волчица»: Орейро в шелковом платье со шлейфом устроила дефиле на публике

Наталия Орейро уже 20 лет является одной из любимых аргентинских актрис в России. Благодаря не только актерскому мастерству, но и вокальным данным она покорила публику. А сериале «Дикий ангел» сделал ее знаменитой на весь мир. Примечательно, что Орейро часто приезжает в Москву и устраивает гастроли в нашей стране. Девушка не скрывает, что ей очень лестна любовь россиян. Она даже однажды отметила, что готова поменять гражданство.

Но пока Орейро живет в Аргентине. Во время карантина она завела страничку в Instagram, где теперь делится новостями и транслирует все посты на русском языке. Поклонники удивляются тому, как молодо выглядит артистка. Недавно девушка облачилась в алое мини-платье и показала стройную фигуру. А теперь 43-летняя Наталия продефилировала перед камерой в вечернем платье в пол из шелка цвета фуксия. Изюминкой образа стали открытая спина и длинный кейп, который вошел в моду в этом году- этот тренд набирает обороты.

Высокий хвост и макияж с акцентом на глаза дополнили образ. Она появилась в ярком наряде на передаче Got Talent.

«Как волчица, так я себя чувствую сегодня», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой Наталии. Многие отметили, что она становится только краше и вообще не стареет: «Ты красивая», «Ты всех затмишь», «Неповторимая и красивая богиня», «Элегантная женщина», «Ой, ну как круто», «Какая ты красивая», «Какая богиня», «Неповторимая наша», — прокомментировали пост подписчики.