«Где мой малыш?»: Наталия Орейро показала детское фото сына

Актриса тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз, но иногда сама радует откровением.

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро стала мамой в 2012 году. Личную жизнь она тщательно скрывает от посторонних глаз, лишь изредка показывает семейные снимки. На этот раз в Instagram звезда поделилась детским фото сына Мерлина, посетовав на то, как быстро бежит время. Своих фанатов она призвала наслаждаться каждым моментом жизни.

«Где мой малыш!? Как быстро летит время… давайте наслаждаться каждым моментом», — написала Орейро.

Фанаты были в восторге от трогательной фотографии.

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Недавно 42-летняя актриса впервые показала, как выглядит ее муж. Музыканту Рекардо Мольо исполнилось 63 года. В браке с ним звезда сериала «Дикий ангел» состоит уже 19 лет.