43-летняя Наталья Орейро подчеркнула фигуру сверкающим мини-платьем с накидкой

Наталья Орейро давно стала одной из любимых актрис у российских зрителей. Благодаря сериалу «Дикий ангел», где она сыграла Милагрос, девушка завоевала любовь публики не только в своей стране, но и за ее пределами. Уругвайская красавица часто приезжает с гастролями в Россию, так как она еще и прекрасно поет. Она даже шутила, что готова получить гражданство РФ. Но пока артистка живет с мужем Рикардо Мольо и сыном Мерлином в своем доме в Уругвае.

С недавних пор у Натальи появился своя страничка в Instagram. Девушка делится последними новостями, устраивает прямые эфиры и каждый свой пост транслирует на русском языке для своих фанатов из России. Не так давно актриса пообщалась с Факундо Арана, который играл Иво в сериале. Мужчина был поражен, что его партнерша не постарела и выглядит так же, как и раньше. А накануне Орейро решила всем доказать, что находится в прекрасной форме.

На новом видео девушка предстала в алом мини-платье с пайетками. Наряд с глубоким декольте подчеркнул ее стройную фигуру и осиную талию. В тон платью на плечах Натальи была накидка, которую она кокетливо сняла. Также девушка не забыла про защитную маску. Она была необычной: красный ободок с бантом переходит в прозрачную маску. Образ смотрелся как единое целое, а маска не портила, а дополняла лук.

«Кто из нас не любит сюрпризы?» — заинтриговала звезда.

Поклонники восхитились образом актрисы. Многие были поражены тому, в какой форме она находится в 43 года. «Красотка», «Какой наряд», «Наш ангел», «Вы красотка», «Впервые вижу маску, которая так органично смотрится», «Просто роскошно», — прокомментировали пост подписчики. К слову, ранее Яна Рудковская хвасталась тем, что придумала модную маску. Тканевую маску она украшала цветами брендовой фирмы. Ее она надевала на модные показы весной в Париже, став главной героиней таблоидов.