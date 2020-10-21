«Для Яны пришел эксклюзив»: Рудковская похвасталась новой мини-сумкой Dior

Светская львица побывала на презентации новой круизной коллекции, где не только присмотрела себе обновки, но и получила долгожданный заказ.

Яна Рудковская больше 10 лет назад стала собирать брендовые вещи. Она сфокусировала внимание на сундуках Louis Vuitton, а также всем, что касалось французской марки Dior. Теперь у жены Евгения Плющенко целая гардеробная брендовых вещей, а в одном из сундуков она хранит коллекцию очков. Многие критикуют блондинку за непомерные траты на люксовые обновки. Сама продюсер признавалась, что считает такие покупки лучшим вложением, так как со временем вещи не теряют ценность, а только становятся дороже.

Накануне Яна оставила дома мужа с сыном Сашей и новорожденным Арсением. Она отправилась на презентацию круизной коллекции Dior. Девушка смотрела на вещи и почти к ним не прикасалась. А потом ей вынесли коробку с уникальной белой мини-сумкой, которую светская львица и заказала.

«Надо тогда расфуфыривать, чтобы было красиво», — сказал консультант «Ну давайте. Это мини-мини?» — уточнила Яна. «Это нано. Лимитированная сумка, которая посвящена Яне Рудковской. Даже написано by Яна Рудковская. Так сложились звезды. А сумка посвящена принцессе Золушке из одноименной сказки. Для Яны пришел эксклюзив», — пояснил эксперт. «Жаль, что у меня нет девочки», — резюмировала звезда.

Другие покупки Рудковская показывать не стала. Она осталась довольна тем, что пополнила свою коллекцию. Отметим, что ее младший сын, который родился в конце сентября, уже имеет целый шкаф брендовой одежды, которую ему подарили друзья семьи. Светская львица даже получила посуду Dior. Однако всех впечатлила коляска малыша, которая стоит полмиллиона той же французской марки.