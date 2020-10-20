«Арсений похож на папу»: Рудковская показала, как Гном Гномыч нянчит новорожденного братика

Яна Рудковская является поддержкой и опорой для фигуриста Евгения Плющенко. Уже 11 лет они состоят в браке, а в 2017 году пара обвенчалась в храме. Продюсер Димы Билана также воспитывает сына Сашу, которого родные называют Гном Гномыч. В этом году мальчик пошел в первый класс. Он уже имеет свой счет в банке и достигает успехов на льду под чутким руководством собственного отца, а недавно у малыша появился братик Арсений.

45-летняя Яна год назад призналась, что ей сложно забеременеть, поэтому они с мужем нашли суррогатную мать. 25 сентября она подарила им еще одного наследника. Светская львица сразу обустроила детскую комнату и похвасталась коляской Dior, которую ей подарили друзья. Теперь не только Рудковская, но и Плющенко часто гуляет с малышом, а понянчить его выстраивается целая очередь. Накануне поиграл с крохой Гном Гномыч.

Продюсер запечатлела своих сыновей на кровати. Арсений сначала плакал, но брат его успокоил с помощью погремушки.

«Тихо, аккуратненько», — переживала за младенца Яна. «Нянчимся… Арсений похож на папу и Саню, посмотрим что будет дальше», — отметила она.

Поклонники заметили, что в доме супругов настала идиллия. Многие считают, что именно этого и не хватало влюбленным. «Обычно мальчишки равнодушны к малышам, а Саша каждый раз смотрит на братишку с такой любовью», «Сыночек хочет к маме на ручки», «Милота то какая!!!! Какие же он сладенькие — эти малыши», «Сколько тут нежности и счастья», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Рудковской также есть дети от прошлых отношений — тоже сыновья.