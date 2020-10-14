«Детей оставила на мужа»: Рудковская в черном платье в пол вышла в свет с Киркоровым

Яна Рудковская уже 11 лет живет в браке с Евгением Плющенко. Олимпийскому чемпиону она подарила сына Сашу. Долгое время Гном Гномыч мечтал о сестренке. Год назад продюсер призналась, что задумалась о пополнении в семье: она решила снова стать мамой. А в конце сентября суррогатная мама родила паре наследника — сына Арсения. Теперь светская львица обустроила дома детскую и радуется возможности снова нянчить малыша.

Рудковская не привыкла сидеть дома. Весь карантин она провела в своем особняке, а теперь блондинка не упускает возможности выйти в свет. 14 октября она побывала у стилиста, который не только покрасил ее волосы, но и сделал модную укладку. А вечером светская львица отправилась на премию журнала «ОК». Ее сопровождал не муж, а Филипп Киркоров. Для такого случая бизнесвумен надела черном лаконичное платье в пол с разрезом и белым кружевным воротничком. Несмотря на каблуки, Яна была ниже певца на голову.

«Премия и традиционный выход с моим другом и самым роскошным парнем нашего шоу-бизнеса — Филиппом. Детей оставила на мужа и маму. Фил отпросил, кому-кому, а ему отказать точно невозможно», — написала звезда.

Поклонники восхитились образом Яны, а также ее спутника. «Яна рядом с Киркоровым, как Дюймовочка», «Филиппа хочется разглядывать с ног до головы: стильный, модный, высоченный», «Вы оба очень стильные, по цвету дополняете друг друга. Супер», «Ребенок грудной, только родился… Мама дома вообще не бывает», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Рудковская не ушла без награды. Ей вручили статуэтку в номинации «Новые формы». «Шоу-бизнес, ледовые шоу, детский модельный бизнес — говорят, что я три в одном. В принципе, я не против. Скоро прибавится и четвертая стихия! Надеюсь покорить и эту вершину», — похвасталась блондинка.