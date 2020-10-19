«На прогулку»: Рудковская запечатлела Плющенко с новорожденным сыном на руках

Светская львица и фигурист недавно снова стали родителями. Теперь олимпийский чемпион мечтает, что будет тренировать и второго сына.

Евгений Плющенко уже 11 лет счастлив в браке с Яной Рудковской. У пары подрастает сын Саша, которого они ласково зовут Гном Гномычем. Мальчик уже имеет свой счет в банке, так как давно стал зарабатывать. Он участвует в модных фотосессиях, блистает на подиумах и выступает в соревнованиях по фигурному катанию. Малыш не раз получал призовые места. Это не удивительно, так как мальчика тренирует собственный отец.

Долгое время Плющенко мечтал о дочке. Год назад пара стала активно пытаться завести ребенка. В итоге они прибегли к суррогатному материнству. В конце сентября на свет появился их второй ребенок — сын Арсений. Супруги вместе забрали малыша и сразу познакомили его с братиком. Теперь Гном Гномыч учится заботиться о крохе и даже кормит его из бутылочки. А прогулки в саду у пруда стали ежедневным занятием всей семьи.

Накануне Рудковская запечатлела мужа, который нянчил сынишку. Он держал на руках белоснежный пуховой конверт, в который укутал младенца. Фигурист расхаживал по комнате и иногда кружился, будто на льду. Он целовал малыша и даже пел.

«Просыпается, просыпается! Четверной, выезд, еще раз четверной, выезд. Открывает глаза, молодчик», — произнес спортсмен.

«На прогулку», — добавил он.

Поклонников умилили трогательные кадры. Многие считают, что Плющенко стал еще счастливее с появлением малыша в доме.