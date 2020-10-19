«Хорошо скрывает лишний вес»: Долина облачилась в «греческое» платье длины макси

Лариса Долина не часто появляется на публике. Во время карантина она отдыха с семьей на даче, но при этом продолжала учить своих студентов. Певица устраивала онлайн-уроки. Теперь она вновь выступает на сцене, чему очень рада. Артистка побывала на разных фестивалях и даже ездила в Крым на детскую «Новую волну». Каждый раз звезда удивляла поклонников стильными образами. Она носит и «рваные» джинсы, и косухи.

А на днях Долина посетила премьеру мюзикла «Шахматы» в Москве, где главную роль играет Анастасия Стоцкая. На ковровой дорожке появилось много звезд — от Филиппа Киркорова до Ольги Бузовой, которая пришла с мамой. Певица выбрала для такого случая наряд в стиле total black. Лариса Александровна облачилась в платье в пол из шифона в греческом стиле с красивой линией декольте. Образ дополнил полушубок в тон. Она распустила волосы и накрасила губы темно-бардовой помадой. В ушах артистки блестели серьги.

«Восторг! Красиво профессионально и талантливо, а как поет хор», — дала оценку постановке звезда.

Для портала Teleprogramma.pro лук джазовой певицы оценил стилист Руслан Громов.

«В образе Ларисы Долиной на первый взгляд все складно, хороша укладка и макияж. Черный моно лук скорее всего хорошо скрывает лишний вес, с которыми Лариса так отчаянно борется всю жизнь», — высказался эксперт, подметив, что декольте Долиной могло бы быть и скромнее.

Модный эксперт уверен, что именно скромность и чувство меры украшает женщину.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.