«Нет слов!»: Ольга Бузова в бархатном мини-платье с пышными рукавами сводила маму в театр

Телеведущая стала гостьей на премьере мюзикла «Шахматы», где также встретила Филиппа Киркорова. Она получила комплимент от поп-короля.

Ольга Бузова привыкла много работать. Этой осенью у нее мало выступлений из-за пандемии, но зато она снимается в нескольких проектах, а также активно тренируется на льду. Девушка не скрывает, что ей приходится очень сложно. Пока впечатлить судей ни техникой, ни актерским мастерством она не смогла. Более того, телеведущая почти перестала носить каблуки и жалуется на большое количество синяков.

Но для Ольги всегда на первом месте стояла семья. Поэтому недавно она провела вечер со своим возлюбленным Давидом Манукяном, а теперь уделила время своей маме Ирине Александровне. Женщина приехала из Санкт-Петербурга, так как дочка решила сводить ее в театр. Звезда появилась на премьере мюзикла «Шахматы». Для такого случая Бузова облачилась в бархатное мини-платье с пышными рукавами из плотной ткани. Шляпка, крупные серьги с бриллиантами и туфли-лодочки на шпильке дополнили ее лук. Она сопровождала свою маму, которая тоже выбрала черный total look.

Они вместе позировала перед фотографами. Ольгу тепло встретили фанаты, которым она раздала автографы.

«Мамочка так мечтала попасть на этот спектакль. Целых два месяца меня просила. Вот привела любимую свою мамочку с подружкой мюзикл „Шахматы“. Сегодня премьера в Москве. Я тебя люблю мамуль! Ты звезда», — поделилась телеведущая. «Нет слов! Я в восхищении! Это событие года», — высказалась Ирина Александровна.

Они вместе продефилировала по дорожке в зал. Там, к слову, Бузова столкнулась с Филиппом Киркоровым, который давно с ней дружит. Он одарил коллегу комплиментом и даже крепко обнял. «Она великая! Она нереальная! Бузяндра моя! Моя Бузяндра», — стал говорить певец. Они пообщались на публике, не скрывая хорошего настроения. Многие гости заметили, что артист поправился. Даже пиджак-кимоно не скрыл этого.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит мама Ольги. Они одарили женщину комплиментами. «Оля, какая ты потрясающая, как тебе идет эта шляпа», «Одевайся так всегда, тебе очень идет такой стиль», «Мамочка так похорошела», «Две красотки», — прокомментировали пост подписчики.