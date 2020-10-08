65-летняя Лариса Долина в приталенном платье и косухе оверсайз предстала на «Новой волне»

На днях в Крыму стартовал детский конкурс «Новая волна». Каждый год его организовывает Игорь Крутой. Взрослый конкурс в этом году ему пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, а вот детей он решил не лишать радости спеть на сцене. На этот ведущими концертов снова стала Лера Кудрявцева, а также Олимпиада Тетерич. Среди членов жюри оказались как новые лица, так и всем знакомые: Филипп Киркоров, Алсу, Олег Газманов и даже Лариса Долина.

В первый конкурсный день артистка предстала в стильном образе. Она облачилась в рваные джинсы и белую рубашку оверсайз. Певица даже выступила с одной из участниц конкурса. При этом на репетиции она была в лосинах и тунике. На следующий день многие члены жюри пошли в аквапарк в Алуште, где также покатались на американских горках. Там Киркоров смог пообщаться не только с Давидом Манукяном, но и с Долиной.

А вот на втором концерте артистка уже появилась в новом наряде. Лариса Александровна решила показать стройные ноги в черном приталенном платье лаконичного кроя. На плечи она накинула косуху оверсайз. Ботинки и поясная сумка в тон дополнили монохромный лук. Прическа звезды осталась неизменной: мелкие кудряшки.

Поклонники восхитились красотой 65-летней артистки. Многие одарили ее комплиментами. По всей видимости, Долина стала все чаще выбирать более молодежные и современные аутфиты, что понравилось ее фанатам.