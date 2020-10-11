«В стиле кэжуал шик»: Зара вышла на прогулку в песочном тренче с сумкой в клетку и шляпой-панамой

Певица Зара составила образ в стиле кэжуал шик из тренча, шляпы-панамы, джинсов и футболки. В таком аутфите артистка предстала на улице, вызвав своим видом восхищение стилиста Ларисы Тимиряевой.

«Образ певицы Зары в модном стиле кэжуал шик. В нем сочетается комфорт, удобство, классика и роскошь «леди на отдыхе». Джинсы с белой футболкой в стиле кэжуал, классический тренч и аксессуары класса люкс гармонично сочетаются между собой как по стилю, так и по цвету.

Черные очки поддержали цвет джинсов, а шляпа-панама – кэжуал-тему, поскольку ассоциируется с путешествием, турпоходами… Расслабленность образа поддержала и сумка. Яркости модному луку добавляет присутствие бело-черного контраста, но бежевый цвет смягчает и успокаивает. Очень гармоничный и целостный образ, состоящий из актуальных вещей: классического тренча модного песочного цвета, шляпы-панамы с удлиненными полями, джинсов с правильной высокой посадкой, брендовых аксессуаров. И, что самое главное, он ситуативный и очень идет Заре», — прокомментировала внешний вид певицы эксперт для Teleprogramma.pro.

Ранее о модных тенденциях рассказывали Эвелина Хромченко и Александр Васильев. Они назвали трендовые сумочки этого сезона, а также дали несколько профессиональных советов о том, как не нужно одеваться женщинам с формами.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.