«Очень модно»: Анна Заворотнюк вышла на променад в жакете «с мужского плеча» и маленьком черном платье

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в последнее время активно развивается, как блогер. Многие ее подписчики внимательно следят за ее новыми образами и стильными сочетаниями в одежде.

На сей раз девушка устроила небольшую фотосессию на Красной площади в актуальном тотальном луке. И ей удалось привлечь внимание профессионального стилиста Ларисы Тимиряевой, которая для Teleprogramma.pro прокомментировала ее образ.

«Анна Заворотнюк в модном черном монохроме, грамотно скомплектованном, с применением разницей фактур и текстур тканей: глянец и матовость, жесткость и мягкость. Присутствует полупрозрачность. В аутфите Анны модный кожаный жакет в мужском стиле размера оверсайз, создающий эффект «как бы с мужского плеча», что сейчас очень модно. Вообще, Анна одета, как настоящая современная француженка: это и маленькое черное платье, мужской стиль в одежде и обуви, черные солнечные очки, что является почти главным аксессуаром у французских женщин, полная закрытость и одновременно прозрачность колготок.

И еще одна фишечка — присутствие красного рокового цвета, правда, в маникюре, француженка непременно разместила бы его на губах. Модного градуса образу добавило шейное украшение в виде цепи. Образ получился стильным, модным, гармоничным, целостным и уместным. В десяточку!» — восхитилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.