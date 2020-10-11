«Самый плохой вариант»: Васильев показал одежду, которой не должно быть в гардеробе женщин с формами

В программе «Модный приговор» на Первом канале предстала девушка с женственной фигурой, на которой многие наряды выглядели бы красиво. Однако «народный стилист» телепроекта не только не улучшил ее внешний вид, а напротив, показал ее с худшей стороны.
В этом уверен ведущий программы Александр Васильев. Он объяснил, в чем причина неудачного фэшн-эксперимента.
«Выход нашей героини показывает нам всем, как не надо одеваться при фигуре «пин ап» (фигуре с женственными формами, — прим. автора). Геометрия – самый плохой вариант для такой конструкции бедер и ног. Юбка, напоминающая тетрадку в клетку, расширяет бедра и перерезает нашу героиню ровно пополам. Блок черного и белого – абсолютная ошибка стилиста! Так же, как и куртка с геометрическим зигзагообразным рисунком, которая делает нашу героиню приземистой и яйцеобразной», — объяснил историк моды.