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«Рекомендую присмотреться»: Хромченко назвала модные в этом сезоне сумки

В эфире Первого канала показали один из таких трендовых аксессуаров.

«Рекомендую присмотреться»: Хромченко назвала модные в этом сезоне сумки
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

В эфире «Модного приговора» на Первом канале представили одну из самых актуальных сумочек этого сезона – сумку-игрушку в виде винилового диска. Эвелина Хромченко заметила, что они по-прежнему актуальны и назвала те варианты, которые, на ее взгляд, действительно достойны внимания женщины со вкусом.

«Сумочки-игрушки не сходят с подиумов какой уже сезон подряд, потому что взрослые девочки тоже хотят развлекаться и играть в собственные игрушки. Среди всех сумок в категории игрушек, самые вменяемые темы – это музыкальный диск и гипертрофированная жемчужина, очень рекомендую присмотреться», — рассказала стилист.

По словам Александра Васильева, сумочки в виде виниловых пластинок пришли в моду в эпоху «диско» в 70-е годы. Тогда многие дизайнеры украшали сумочки как большими дисками, так и маленькими. Но сейчас это большая винтажная редкость.

«Если у вас дома такая сумочка сохранилась, достаньте ее, почистите от пыли и носите. В этом сезоне – это тренд», — заявил историк моды.

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Александр Васильевмода и стильмодные сумкиМодный приговорсумкасумкичто модноЭвелина Хромченко