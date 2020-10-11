«Рекомендую присмотреться»: Хромченко назвала модные в этом сезоне сумки

В эфире «Модного приговора» на Первом канале представили одну из самых актуальных сумочек этого сезона – сумку-игрушку в виде винилового диска. Эвелина Хромченко заметила, что они по-прежнему актуальны и назвала те варианты, которые, на ее взгляд, действительно достойны внимания женщины со вкусом.

«Сумочки-игрушки не сходят с подиумов какой уже сезон подряд, потому что взрослые девочки тоже хотят развлекаться и играть в собственные игрушки. Среди всех сумок в категории игрушек, самые вменяемые темы – это музыкальный диск и гипертрофированная жемчужина, очень рекомендую присмотреться», — рассказала стилист.

По словам Александра Васильева, сумочки в виде виниловых пластинок пришли в моду в эпоху «диско» в 70-е годы. Тогда многие дизайнеры украшали сумочки как большими дисками, так и маленькими. Но сейчас это большая винтажная редкость.