«Изысканная красота»: Светлана Ходченкова в белоснежном платье-футляре отметилась на съемках

Светлана Ходченкова обладает эффектной внешностью. Часто ей достаются роли роковых красоток в кино. Актриса в 37 лет не перестают поражать многих поклонников стройной фигурой. Ко всему прочему, девушка облачается в элегантные платья и костюмы, которые лишь подчеркивают достоинства ее фигуры. Минувшей зимой артистка дразнила поклонников, демонстрируя безупречные формы во время танцев, которые стали ее хобби.

Недавно некоторые подписчики Светлану обвинили в излишней худобе. Однако она заверила, что ест бутерброды с колбасой. Более того, она нарушает режим питания, позволяя себе чипсы и сладкую газировку.

Недавно актриса опубликовала новое фото. В кадре она предстала в белоснежном платье-футляре с баской. Наряд облегал фигуру знаменитости, открывая лишь плечи и ноги. Ходченкова была с пучком на голове, а завершали образ туфли-лодочки.

Фото было сделано во время очередных съемок. Название проекта она предпочла утаить. Поклонники осыпали Светлану комплиментами. Многие отметили, что она стала еще красивее.

«Похоже на съемки свадьбы, сама элегантность», «Понимаю, почему вы считаетесь дивой… Божественная красота — тонкая, изысканная», «Светлана, как вам так удалось похорошеть по сравнению с фильмом «Благословите женщину»?», «Тростинка», «Потрясающе красиво. Эстетика», «Да, изысканная красота. Фарфоровая статуэтка», «Такая кукла», — прокомментировали пост пользователи Сети.

Напомним, что Ходченкова не рассказывает о личной жизни. Ей часто приписывают романы с коллегами. В прошлом году ходили слухи о ее отношениях со Семеном Слепаковым, но эта информация так и не подтвердилась.