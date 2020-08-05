«Стремится подчеркнуть тонкую талию»: Ходченкова в черной юбке-футляре впечатлила стилиста

Светлана Ходченкова с юных лет играет в кино. Очень часто ей приходится играть роковых красавиц, как в сериале «Домашний арест». О личной жизни она говорит редко, что провоцирует слухи о разных романах. К слову, в 37 лет она обладает стройной фигурой. Актриса любит облачаться в женственные образы. На ней одинаково хорошо сидят и платья, и брючные костюмы. А так как недавно артистка стала заниматься танцами на пилоне, то ее фигура стала выглядеть еще более подтянутой.

Недавно Ходченкова признавалась, что позволяет себе есть вредные продукты. Однако поклонники с трудом верят девушке, особенно когда разглядывают ее фото. Так на новом кадре, сделанным во время съемок, актриса предстала в деловом, но женственном луке. Она шла по коридору в черной юбке-футляре и белоснежной рубашке. Вместо каблуков она предпочла кроссовки, но это не испортило образ. Светлана продемонстрировала стройные ноги.

«Огонь фото!!!» — заявил Андрей Мерзликин. «Годы совсем не берут», «Богиня», «Так прекрасна», — присоединились поклонники. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее аутфит стилист Руслан Громов.

«Светлана, как всегда, стремится подчеркнуть свою тонкую талию и длинные красивые ноги, я считаю, что, действительно, этим можно гордиться, и не подчеркивая эти достоинства, Ходченкова совершала бы большое преступление», — отметил эксперт. «Критиковать данный образ не представляется возможным, фотография сильно засвеченная и не совсем четкая, но в целом, все пропорции в одежде соблюдены правильно. Я давно наблюдаю за Светланой, она как-то часто засвечивает свои фотографии или вовсе на них нет лица. Как правило, это больше касается любительских фотографий, создается ощущение, что Светлана намеренно что-то хочет скрыть. Если честно, меня это наводит на не самые добрые мысли, ведь не секрет, что многие звезды к 40 годам часто прибегают к пластике и уколам красоты, результаты которых отнюдь не всегда венчаются успехом.. Но я верю в лучшее, и надеюсь, что такой формат фотографии всего лишь творческий маневр», — добавил он.

Справка Teleprogramma.pro:

Громов Руслан (14 ноября 1994, Саратов) 6 лет проучился в Саратовской школе искусств, Закончил ряд курсов по стилистики, на данный момент — российский стилист, певец, фотомодель, специалист в области красоты. В качестве модели неоднократно снимался в фотосессиях для различных известных изданий.