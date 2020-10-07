Вдова Олега Табакова в черном платье-пальто и лодочках появилась на премьере фильма

Марина Зудина стала гостьей на показе сериала «Шерлок в России», который прошел в рамках ММКФ.

Марина Зудина не часто появляется на публике. Два года назад ушел из жизни ее муж Олег Табаков. Женщина тяжело переживала потерю своего спутника жизни. Однако постепенно актриса стала снова появляться на светских мероприятиях. Недавно она блеснула на ковровой дорожке на открытии Московского международного кинофестиваля. Она выбрала черное платье с декольте.

Поклонники отмечают, что в 55 лет Марина находится в прекрасной форме и выглядит очень молодо. А накануне артистка посетила премьеру сериала «Шерлок в России», которая прошла в рамках фестиваля. Главную роль детектива в картине сыграл Максим Матвеев. Он тоже появился на мероприятии. Зудина вновь отдала предпочтение черному цвету. Она облачилась в платье-пиджак с атласным воротником. Наряд актриса застегнула на одну пуговицу. Декольте было закрыто тонкой блузкой. Туфли-лодочки на шпильке завершили образ. Зудина также собрала волосы в элегантный пучок и сделала нежный макияж. А на ее плече была сумка в тон наряду.

Также насладились премьерой: Роман Маякин, Сабина Ахмедова (серьги Mercury), Екатерина Гусева, Кирилл Кяро. К слову, многие отдали предпочтение нарядам в стиле total black.

Напомним, что сериал про Шерлока можно будет посмотреть уже с 22 октября на сервисе START, где в этот день выйдет сразу две серии.