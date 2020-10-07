Утяшева в трендовых кюлотах канареечного цвета предстала на съемках

Ляйсан Утяшева уже много лет ведет шоу «Танцы». Несколько поколений танцоров выросло на ее глазах. Экс-гимнастка уже почти восемь лет состоит в браке с шоуменом Павлом Волей. Они воспитывают двоих детей: дочку Софию и сына Роберта. После последних родов телеведущая не сразу пришла в форму. Как оказалось, звезда намеренно взяла себя в руки, пересмотрела питание и стала усиленно тренироваться.

Теперь Утяшева также исполняет свои мечты. Подобно именитым моделям, она покупает брендовые вещи и участвует в модных фотосессиях. Девушка подбирает себе элегантные и стильные образы. Недавно она прогулялась с мужем в песочном спортивном костюме, а вот к нему на работу экс-гимнастка пришла в силуэтном платье от Александра Терехова. Теперь Ляйсан решила похвастаться трендовым костюмом, в котором отметилась на съемках.

Для фотосессии она облачилась в жакет оверсайз и модные брюки кюлоты канареечного оттенка. Алая помада и объемная прическа дополнили образ. Для полной картины не хватало лишь обуви. К слову, кюлоты очень популярны в этом сезоне. Их носят Ирина Пегова, Наталья Водянова и другие известные персоны.