«Очень красиво»: Ляйсан Утяшева вслед за Ириной Пеговой примерила пудровые кюлоты и жакет

Ляйсан Утяшева не так давно в интервью рассказала, что может прожить и на 50 тысяч рублей, если нет распродаж. Год назад телеведущая сильно похудела. Она признавалась, что после родов расслабилась и позволяла себе есть все, что хотелось. Теперь девушка взяла себя в руки и даже стала заниматься спортом вместе с мужем Павлом Волей. После преображения экс-гимнастка стала одеваться более женственно и носить наряды люксовых брендовых.

Недавно Ляйсан побывала в бутике Александра Терехова. Тогда девушка была облачена в горчичный спортивный костюм. Она ушла из магазина в силуэтном платье песочного оттенка. Также излюбленным предметом телеведущей стал тренч от Dior. Жена Павла отмечает, что ей хочется хорошо выглядеть. Она уверена, что ее карьера на телевидении только началась. Очередной день Утяшева провела в салоне красоты. Потом звезда решила примерить наряды, которые ей предложила Олеся Шиповская.

Сама телеведущая пришла в джемпере и юбке плиссе. Поверх Ляйсан надела излюбленный тренч. Девушка сначала примерила брючный костюм серебристого цвета. На ней был широкий жакет и брюки свободного кроя. «Это эксклюзивный цвет. Он будет у Ляйсан и еще у одного человека за границей», — отметила она.

Позже девушка облачилась в пудровый жакет прямого кроя и трендовые кюлоты в тон. Такой фасон брюк актуален уже больше года. Многие звезды стараются приобрести такую вещь. Этой весной в них уже отметилась Ирина Пегова, а еще ранее Мария Шарапова. Утяшева была в восторге от обновок. Она покинула салон уже после его закрытия. Особенно ей приглянулась черная юбка плиссе и укороченный жакет. «Как красиво», — заметила она. «Да, очень красиво», — согласилась Шиповская.