«Мистер и миссис»: Утяшева в юбке-футляре и жакете ультрамаринового цвета запечатлелась с Волей

Ляйсан Утяшева за последние несколько лет сильно изменилась. Она стала чаще посещать светские рауты, интересоваться модой и запустила свое шоу «Балеро». Теперь экс-гимнастка не только мама и жена, но также бизнесвумен. В новом интервью она рассказывала, что ее муж Павел Воля с удовольствием сидит с дочкой и сыном, если она с головой в своих делах. При этом телеведущая успевает дома готовить, чтобы наследники ели домашнюю еду, а не пользовались заказами.

Недавно Утяшева поделилась снимками, на которых выбирала вещи в бутике Александра Терехова. Она также успела посетить несколько светских раутов и заглянуть на работу у супругу. По всей видимости, такое внимание понравилось Павлу. Накануне он опубликовал редкое фото, на котором запечатлен с женой. В кадре Ляйсан предстала в юбке-футляре и жакете с поясом цвета ультрамарина. Туфли-лодочки со стразами дополнили ее деловой образ. Воля предпочел брюки цвета мокрого асфальта и светло-серую куртку.

«Мистер и миссис Воляшевы. Возвращение», — подписал кадр юморист.

Поклонники пришли в восторг от редкого совместного фото пары. Многие отметили, что восхищаются ими. «Вы и правда идеальная пара, надо же так», «Туфельки очень понравились у вашей жены», «Ляйсан, как из читы королевской с Букингемского дворца идет. Королева», «Носики задрали и походка от бедра!», «Какие же вы разные, классные, счастливые!!! Ребят, оставайтесь всегда вместе!» — прокомментировали пост подписчики.