«Просто роскошь»: Утяшева в песочном костюме и с сумкой в Louis Vuitton пришла в бутик Терехова

Ляйсан Утяшева не скрывает, что выросла в простой семьей. Ее близкие живут в Башкирии, куда экс-гимнастка старается регулярно ездить. Более того, она признавалась, что помогает родственникам финансово. Год назад телеведущая сильно похудела, а также сменила имидж. Теперь она все чаще посещает модные показы и покупает наряды известных брендов. Недавно девушка хвасталась новой юбкой Dior, а также тренчем модного цвета.

Не удивительно, что последний день сентября она посвятила шопингу. Ляйсан облачилась в трикотажный спортивный костюм песочного цвета и кроссовки. На ее плече красовалась сумка Louis Vuitton. Солнцезащитные очки дополнили образ теледивы. На поводке девушка держала маленького черного померанского шпица. Телеведущая пришла в бутик дизайнера Александра Терехова и запечатлела себя в зеркало. Она также прошлась по магазину, осмотрев наряды.

«Ну что, не могла я не зайти в любимый Терехов. Не познакомить Шанечку с Тереховым. Короче, будем делать обзор новой коллекции. Она вся прекрасна, я уже все вижу, все лаконично, красиво, стильно, эти бабочки! Мне очень нравится, Шанечке все нравится. Красный, мой любимый красный. Ну это просто роскошь. Это все новая коллекция, и я все хочу, мне все нравится! Я во всем буду, а пока мы вот такие в спортивненьком. Кстати, тоже Терехов», — похвасталась звезда.

В итоге Утяшевой приглянулось лаконичное платье телесного цвета. По всей видимости, телеведущая не ушла из бутика без обновок.