Изысканная леди: Оксана Федорова отметилась в сверкающем черном платье в пол и на шпильках

Оксана Федорова лишилась титула «Мисс Вселенная» вскоре после того, как его получила, нарушив контрактные обязательства перед конкурсом. Однако до сих пор поклонники считают ее первой красавицей. Девушка стала телеведущей, а также устраивает концерты, на которых поет и танцует. В 42 года она обладает стройной фигурой и моложавой внешностью. И это при том, что звезда родила двоих детей: дочку Елизавету и сына Федора. Светская львица часто посещает балы и праздничные ужины.

Поклонникам нравится чувство стиля Оксаны. Она часто подчеркивает свою фигуру вечерними платьями или лаконичными костюмами. При этом телеведущая избегает вульгарных образов. 1 октября в День музыки она поделилась снимками из консерватории. Как оказалось, она там учится. На кадрах Федорова позировала в черном блестящем платье с пайетками в пол с шелковым поясом. Босоножки на шпильке дополнили ее изысканный лук. Колье красовалось на ее шее, а вьющиеся локоны не смогли скрыть крупные серьги.

«На фото мой любимый педагог и мы, ее ученицы. Она открыла нам двери в мир классической музыки. Вот уже два года я прохожу стажировку по академическому вокалу в Консерватории. Столько уже сделано, но сколько еще предстоит сделать. Желаю всем девочкам и нашему любимому педагогу новых побед и прекрасных выступлений», — написала артистка.

Поклонники оценили праздничный образ модели. Многие одарили ее комплиментами и пожелали удачи в учебе. «Оксана, вы умничка, пусть все у вас получится», «Парад красавиц», «Музыка объединяет», «Какое роскошное платье», «Как мы давно не видели вас в таких образах», «Вы королева», «Самое прекрасное, что видел за день», «Роскошная мамочка», «Вы только хорошеете», — прокомментировали пост подписчики.