«Елизавета пошла в первый класс!»: Федорова в розовом костюме выступила на школьной линейке

Оксана Федорова в свои 42 года по-прежнему обладает стройной фигурой и моложавой внешностью. Хоть в свое время ее лишили титула «Мисс Вселенная», она по-прежнему для многих поклонников остается первой красавицей. Девушка продолжает работать моделью, а также поет и снимается в качестве ведущей. Этим летом Оксана провела время с семьей в Сочи. Она состоит в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным, с которым растит двоих детей: восьмилетнего сына Федора и семилетнюю дочку Елизавету.

В этом году Оксана повела в школу всех своих наследников. 1 сентября звездные родители с самого утра переживали, собирая детей в школу. Телеведущая тоже волновалась, так как ее дочка пошла в первый класс. Она облачила девочку в белоснежную блузку и черный сарафан. Прическу крохи украшал пышный бант. Федорова позаботилась и о букете цветов для учительницы.

Сама звезда выступила перед собравшимися в первый учебный день на торжественной линейке. Она поздравила всех с Днем знаний и началом учебного года. Оксана по такому случаю выбрала розовый костюм с широкими брюками. Туфли-лодочки дополнили образ. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.

«Второй год подряд ведем деток в школу. В этом году Елизавета пошла в первый класс! Я от всей души поздравляю мальчиков и девочек , родителей и педагогов, с началом нового учебного года! 1 сентября в жизни каждого из нас особенная дата, для первоклашек — это начало нового жизненного этапа, для старшеклассников — время взросления и подготовки к самостоятельной жизни», — отметила звезда.

Поклонники восхитились молодой мамой, а также одарили комплиментами ее наследников. «Принцесска! Удачи в новом учебном году!», «Мамина доча, такая же красивая растет», «Красивая девочка, удачи вам в новом учебном году», «Скромная, стеснительная девочка, красавица, мамина радость», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что также впервые в школу в этом году пошли дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Аллы Пугачевой и Анны Михалковой.