Скрыла фигуру: Федорова в платье свободного кроя позировала среди табуна лошадей

Оксана Федорова в 42 года продолжает восхищать поклонников своей красотой. Девушка может похвастаться моложавым видом, а также стройной фигурой. И это при том, что у нее подрастают двое детей: сын Федор и дочка Елизавета. Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» занимается спортом. Муж теледивы Андрей Бородин время от времени проводит с возлюбленной совместные тренировки. Они оба увлекаются боксом, он также приучил Оксану закаляться.

Минувшим летом Оксана успела отдохнуть с близкими в Сочи. Там ее дочка находилась в балетном лагере. А потом девушка вернулась в столицу и стала вновь участвовать в разных проектах и фотосессиях. Одна из съемок проводилась на конной ферме. Телеведущая переборола страх и позировала среди табуна лошадей. Федорова предстала в романтичном образе. На ней было белое платье-сорочка с высокой талией. Наряд дополнен белыми ботильонами.

«Коневорот — так и не нашла в Википедии. Знаю одно, это реально страшновато!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились завораживающими кадрами. Многие отметили, что Оксане идет платье: