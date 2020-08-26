Нежная красота: Федорова в платье оверсайз с рукавами-фонариками позировала на фоне заката

Оксана Федорова обладает титулом «Мисс Россия», а также побеждала в конкурсе «Мисс Вселенная». С тех пор прошло 18 лет, но девушка из Пскова до сих пор может похвастаться не только моложавым видом, но и стройной фигурой. И это при том, что она дважды стала мамой. Со своим мужем, офицером ФСБ Андреем Бородиным, она воспитывает сына Федора и дочку Елизавету. Уходящим летом они провели время в Сочи, где наследница пары посещала балетный лагерь, а в свободное время они купались и загорали на яхте.

Теперь Федорова вернулась в столицу, но не сидит без дела. Она участвует в разных мероприятиях и съемках. А пока не стартовал новый телевизионный сезон, девушка решила устроить фотосессию. Она приехала на ферму неподалеку от Москвы, где смогла не только увидеть, но и погладить лошадей, коз, оленей и других животных. Оксана облачилась в платье оверсайз с рукавами-фонариками и цветочным принтом. Волосы она заплела в косу, которую собрала в пучок. В атмосферном луке звезда позировала то на сеновале, то среди табуна лошадей.

«Впервые снимали на коновязи. Это стойка для привязывания лошадей на открытом воздухе. Было немного страшно, но закат победил. И я все-таки решила забраться на нее», — поделилась эмоциями Федорова.

Также она примерила черное платье свободного кроя с открытой линией плеч и широкополую соломенную шляпу. На этот раз модель распустила волосы, показав свою свою природную красоту. Поклонники восхитились красотой знаменитости. «Вы очень крутая! И бесстрашная!», «Самая красивая во Вселенной!», «Изумительная Оксаночка!», «Вы отлично смотритесь с распушенными волосами!», «Такие образы вам к лицу», — прокомментировали пост подписчики.