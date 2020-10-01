«Совершенно бомбическое»: Валерия отметилась в джинсовой юбке-футляре и косухе оверсайз

Валерия неустанно работает над собой. В этом году певице исполнилось 52 года, но она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Артистка практикует йогу и часто устраивает спортивные домашние тренировки. Пытается приобщить к здоровому образу жизни исполнительница и своего мужа Иосифа Пригожина, но продюсер не всегда может отказаться от вкусных блюд. С наступлением осени пара часто ходит в гости и устраивает прогулки.

Недавно Валерия побывала в особняке подруги со своей мамой. Она не побоялась предстать без макияжа, но при этом выбрала стильный повседневный лук, состоящий из широких джинсов и алого пиджака из вельвета. А теперь артистка посвятила день работе. Она записала новую песню. При этом певица успела попозировать на фоне осенней листвы. Жена Пригожина подчеркнула фигуру джинсовой юбкой-футляром и косухой оверсайз, которая не теряет своей актуальности из сезона в сезон. Ботинки на шнуровке Bottega Veneta дополнили ее молодежный образ.

«День был очень продуктивным — записали что-то совершенно бомбическое, так что совсем скоро вы сможете это услышать, а еще чуть позже и увидеть», — похвасталась звезда.

Поклонники признались, что ждут премьеру. Многие также оценили ее осенний аутфит. «Какая стильная», «Вы выглядите еще моложе в таких нарядах», «Очень крутая косуха», «Ботинки просто чума», «Как вы так прекрасно выглядите», «Как всегда, наряд огонь», «Прям все по последнему писку», «Вы прям цветете», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что многие звезды поддержали тренд на кожу. Носят косухи, шорты и пиджаки из кожи Ксения Бородина, Стеша Маликова и другие знаменитости.