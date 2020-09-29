«Подмосковная Италия»: Валерия в джинсах клеш и с сумкой Louis Vuitton позировала в гостях

Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже больше 15 лет. У них нет общих детей, но продюсер любит наследников певицы от прошлых отношений, как своих. Артистка также общается с детьми своего избранника. Многие восхищаются певицей, которая в 52 года занимается спортом, ведет активный образ жизни и поддерживает себя в форме. Ко всему прочему, звезда не боится экспериментировать со стилем.

Недавно Валерия провела свой выходной в загородном особняке в гостях у подруги. Компанию артистке составляла ее мамам. Певица для солнечного осеннего дня выбрала джинсы клеш, белую толстовку и вильветовый пиджак бордового цвета. На плече жены Пригожина красовалась сумка Louis Vuitton. Знаменитость позировала без макияжа в саду вместе с хозяйкой дома. Она продемонстрировала наряд во всей красе.

«А у нас тут своя подмосковная Италия, а это мы с Танюшкой», — написала звезда.

Многие поклонники поразились тому, как молодо выглядит Валерия. Другие стали разглядывать ее образ. «Валерия, вы одеваетесь как подросток, а не по возрасту», «Красавицы», «Какой интересный стиль», «Вы без макияжа просто девочка», «Такое чувство, что надели то, что было под рукой», «Модненький пиджак», «Какое сияющее лицо», «Вы выглядите ровесницей своей подруги, хотя она наверное моложе», — прокомментировали пост подписчики.