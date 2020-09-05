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«Ольга умеет дружить»: Бородина в кожаном пиджаке горчичного цвета запечатлелась с Орловой

Теледивы являются соведущими на реалити-шоу «Дом-2» уже более трех лет.

«Ольга умеет дружить»: Бородина в кожаном пиджаке горчичного цвета запечатлелась с Орловой
Ксения Бородина Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина на протяжении многих лет, с самого первого выпуска проекта «Дом-2» является его бессменной ведущей. Сначала с Ксенией Собчак, а позже с экс-участниками реалити, девушка помогает парам воссоединяться, выяснять отношения и ставить точки над i в делах сердечных. В 2017 году к ней присоединилась бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. И с того момента коллеги сблизились и стали дружить.

Бородина после отпуска в Крыму вернулась на съемки шоу. Отдохнула и Орлова, правда, в Турции. За это время девушки соскучились, и, наконец, воссоединившись в эфире, теледивы сделали совместное фото, под которым Бородина призналась:

«У меня в шоу бизнесе нет подруг и никогда не было. Дело не в конкуренции, просто я в нее никогда не верила, и причин была масса. Пока не встретила Олю», — сообщила телеведущая.

Для съемок Бородина выбрала кожаный пиджак горчичного цвета. Орлова облачилась в глянцевый зеленый костюм, подпоясавшись широким белым ремнем. Подписчики, кстати, поддержали любимиц в их дружбе и отметили:

«Ольга точно умеет дружить, судя по тому как она относится к Жанне (Фриске – прим.ред) и с какой теплотой вспоминает ее до сих пор», «С такой подругой, как Оля Орлова, можно дружить и доверять. Эта девушка никогда не предаст»,» Мне кажется Ольга хороший человек, поэтому вы подружились», «Ольга настоящая, береги ее», «Ольга очень искренний человек, и что она умеет дружить я поняла по ее дружбе с Жанной» — пишут в комментариях.

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