«Ольга умеет дружить»: Бородина в кожаном пиджаке горчичного цвета запечатлелась с Орловой

Ксения Бородина на протяжении многих лет, с самого первого выпуска проекта «Дом-2» является его бессменной ведущей. Сначала с Ксенией Собчак, а позже с экс-участниками реалити, девушка помогает парам воссоединяться, выяснять отношения и ставить точки над i в делах сердечных. В 2017 году к ней присоединилась бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. И с того момента коллеги сблизились и стали дружить.

Бородина после отпуска в Крыму вернулась на съемки шоу. Отдохнула и Орлова, правда, в Турции. За это время девушки соскучились, и, наконец, воссоединившись в эфире, теледивы сделали совместное фото, под которым Бородина призналась:

«У меня в шоу бизнесе нет подруг и никогда не было. Дело не в конкуренции, просто я в нее никогда не верила, и причин была масса. Пока не встретила Олю», — сообщила телеведущая.

Для съемок Бородина выбрала кожаный пиджак горчичного цвета. Орлова облачилась в глянцевый зеленый костюм, подпоясавшись широким белым ремнем. Подписчики, кстати, поддержали любимиц в их дружбе и отметили: