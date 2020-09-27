«Теплые деньки»: Валерия в песочных кюлотах по фигуре и жакете оверсайз сыграла в футбол

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, модный эксперт Эвелина Хромченко советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на брючные вариации нарядов. Кроме того, соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале напомнила, что в трендах осеннего сезона 2020 года оказались кюлоты.

Именно в них поклонники могли увидеть певицу Валерию на футбольном стадионе. Пусть артистке не удалось забить гол в ворота, она продемонстрировала актуальный лук, облачившись в жакет оверсайз с «мужского плеча», лаконичную белую футболку и кроссовки. Аутфит дополнили модные кюлоты песочного оттенка.

При этом возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина уточнила, что в такую хорошую погоду, просто грех сидеть дома. Артистка призвала поклонников насладиться последними деньками «бабьего лета» до наступления октябрьского похолодания, дождей, ветров и сырости.

«Из меня, конечно, футболист… Теплые деньки стараемся больше быть на свежем воздухе», — отметила Валерия.

Не так давно стало известно о том, что поп-дива женила своего младшего сына — Арсения. Молодой человек вступил в брак со своей возлюбленной — девушкой по имени Лиана. Невестка Валерии пришлась по душе. Она одобрила выбор сына.