«Люблю, когда мы такие»: сестры Михалковы в стильных пальто показали свой «лифтолук»

Анна Михалкова снялась в десятках фильмов. Ей удается так вживаться в роли, что зрители сопереживают ее героиням. Одной из последних сильных работ актрисы стал сериал «Обычная женщина». 46-летняя дочка Никиты Михалкова также воспитала сыновей Андрея и Сергея, а в этом году отвела в первый класс дочку Лидию.

Примечательно, что Анна дружит со своей младшей сестрой Надеждой. Даже во время карантина она находили способы, чтобы увидеться. Девушки так близко общаются, что порой не сговариваясь, одеваются в одном стиле или делают одинаковый маникюр. 34-летняя Надежда тоже воспитывает детей. Ее семилетний сын Иван пошел в первый класс, а дочка Нина учится уже в третьем. 1 октября сестры увиделись и сделали совместное фото в лифте.

Примечательно, что сначала Надя опубликовала кадр, на котором они позируют на набережной. Девушки предстали без макияжа и в повседневной одежде. «Что-то мы давно не виделись», — написала бывшая жена Резо Гигинеишвили. «Да! Уже два дня», — ответила ее старшая сестра. А позже уже Анна поделилась «лифтолуком». Она позировала в сером пальто прямого кроя с большими карманами и меховым воротником. Надежда предстала в синем длинном пальто оверсайз, широких брюках и белой рубашке.

«Веселье — как оно есть! Люблю, когда мы такие. Я тоже соскучилась, кисуха!» — заявила старшая из дочерей Никиты Сергеевича.

Поклонники пришли в восторг от семейных фото. Многие одарили девушек комплиментами: