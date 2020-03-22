«Писали чушь, что я увела Резо из семьи»: Михалкова вспомнила о романе с Гигинеишвили

И после развода 33-летняя Надежда Михалкова сохранила дружеские отношения с Резо Гигинеишвили. У экс-супругов есть общие дети: дочь Нина, в мае ей исполнится девять лет, и сын Ваня, он на два года младше своей старшей сестры. Примечательно, что внуки Никиты Сергеевича растут в атмосфере взаимопонимания и уважения. Наследники актрисы часто видятся с отцом. Экс-супруг Михалковой берет отпрысков на съемочную площадку новых проектов, позволяя им ближе познакомиться с творческой профессией, режиссурой и актерским мастерством.
Брак с Надеждой стал для Резо вторым. До этого он состоял в отношениях с Анастасией Кочетковой. Певица подарила Гигинеишвили первенца — дочку Марию, в июне ей исполнится четырнадцать лет. Михалкова была младше избранника на пять лет. Прошлым летом 38-летний режиссер женился в третий раз. Резо скрепил свой союз с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой.
В недавнем интервью YouTube-проекту «Ещенепознер» младшая дочка Никиты Михалкова вспомнила о романе с Гигинеишвили. Девушка отметила, что Резо сам проявил инициативу. Он буквально за руку привел Надю к ней же в дом, объявив ее близким о том, что они будут жить вместе. По словам актрисы, она сильно волновалась. Не зная, как этому отнесутся ее родные. На тот момент в прессе уже муссировались слухи о том, что Михалкова якобы увела режиссера из семьи. Также писали, что родственники Нади не приняли Резо. Однако сама Надежда утверждает, что все эти истории не больше, чем выдумка.
«Все писали чушь, что я увела Резо из семьи, что из моей семьи его никто не принял. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо. Резо с папой поговорили наедине. И все. Потом родилась Нина, после было венчание, но на тот момент мы уже долго жили вместе», — добавила актриса.