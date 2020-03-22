«Писали чушь, что я увела Резо из семьи»: Михалкова вспомнила о романе с Гигинеишвили

И после развода 33-летняя Надежда Михалкова сохранила дружеские отношения с Резо Гигинеишвили. У экс-супругов есть общие дети: дочь Нина, в мае ей исполнится девять лет, и сын Ваня, он на два года младше своей старшей сестры. Примечательно, что внуки Никиты Сергеевича растут в атмосфере взаимопонимания и уважения. Наследники актрисы часто видятся с отцом. Экс-супруг Михалковой берет отпрысков на съемочную площадку новых проектов, позволяя им ближе познакомиться с творческой профессией, режиссурой и актерским мастерством.

Брак с Надеждой стал для Резо вторым. До этого он состоял в отношениях с Анастасией Кочетковой. Певица подарила Гигинеишвили первенца — дочку Марию, в июне ей исполнится четырнадцать лет. Михалкова была младше избранника на пять лет. Прошлым летом 38-летний режиссер женился в третий раз. Резо скрепил свой союз с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой.

В недавнем интервью YouTube-проекту «Ещенепознер» младшая дочка Никиты Михалкова вспомнила о романе с Гигинеишвили. Девушка отметила, что Резо сам проявил инициативу. Он буквально за руку привел Надю к ней же в дом, объявив ее близким о том, что они будут жить вместе. По словам актрисы, она сильно волновалась. Не зная, как этому отнесутся ее родные. На тот момент в прессе уже муссировались слухи о том, что Михалкова якобы увела режиссера из семьи. Также писали, что родственники Нади не приняли Резо. Однако сама Надежда утверждает, что все эти истории не больше, чем выдумка.