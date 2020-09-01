Анна Михалкова нарядила дочку-первоклашку в белое платье с пышными рукавами

Анна Михалкова гордится своими детьми. Актриса со своим мужем Андреем Баковым воспитала сыновей: 20-летнего Андрея и 19-летнего Сергея. Они успешно окончили школу и теперь учатся в престижных вузах. Однако у звезды также есть дочка Лидия. Девочке только семь лет, поэтому в этом году артистка вновь пошла в школу, чтобы отвести свою первоклашку. Примечательно, что накануне она посетовала, что у наследницы выпало два передних зуба. Анна сочла это хорошим знаком.

Отметим, что раньше актриса скрывала свою младшую дочку. Лишь недавно она начала делиться снимками с ней. Для 1 сентября Михалкова нарядила девочку. Лидия предстала в белом платье с пышными черными рукавами и воротником. Мама не стала украшать ее голову бантами, просто собрав волосы в пучок. За плечами крохи был розовый рюкзак.

Анна отвела наследницу в первый класс. Там девочка сразу стала общаться со своим двоюродным братом Иваном. Так вышло, что сын Надежды Михалковой тоже пошел в первый класс. Сестра Анны облачила в полосатую блузку и брюки-кюлоты, чтобы отвести наследника на неофициальную линейку.

«Заговор», — написала Анна, заметив, как дети общаются.

Поклонники восхитились звездными наследниками. Многие отметили, что Лидия повзрослела, а Иван стал очень похож на своего знаменитого дедушку. «В добрый час», «Так похожи», «Шухарная девчонка», «Ой, как Нина на Надю похожа!», «Как прекрасны эти первоклашки! И не эти — тоже прекрасны! Пусть будет им интересно и здорово в школе!», «С Днем знаний вашу семью! Очень похожа на маму», — прокомментировали пост подписчики.