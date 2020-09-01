Стильная мама: Надежда Михалкова в черных брюках-кюлотах проводила сына-первоклашку в школу

Надежда Михалкова три года назад развелась с Резо Гигинеишвили. При этом они поддерживают дружеские отношения ради детей. У актрисы подрастает девятилетняя дочка Нина, а также семилетний сын Иван. В этом году она сама отвела наследников в школу. Ее сын отправился в первый класс. Для такого случая артистка выбрала стильный образ. 1 сентября прошло без традиционной линейки, но родители и ученики все же поздравили учителей.

У дверей школы Надежда появилась в полосатой футболке и черных брюках-кюлотах, которые в тренде в этом сезоне. Она несла рюкзаки своих детей. Актриса не стала делать укладку, оставив волосы распущенными и небрежными. Примечательно, что ее сестра Анна тоже отвела свою первоклашку в школу. У нее постигать азы знаний отправилась семилетняя дочка Лидия. Дети сразу начали обсуждать новые впечатления. По всей видимости, им не будет скучно на уроках.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 33-летняя актриса. Надежда получила множество комплиментов. К слову, они очень близки с сестрой. Впрочем, порой девушки удачно подкалывают друг друга, делясь шутками в соцсетях. У Анны также есть сыновья Сергей и Андрей, которые уже учатся в вузах. На днях они собрались все вместе, чтобы поддержать маленькую сестренку, так как у Лидии накануне 1 сентября выпало два передних зуба.