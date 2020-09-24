Полина Гагарина в «золотом» мини-платье «зажгла» на юбилее Александра Овечкина

Знаменитый хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» закатил вечеринку по случаю своего 35-летия. На празднике появилось много звезд.

Полина Гагарина минувшим летом много работала. После карантина, который она провела с дочкой Мией и сыном Андреем, девушка стала активно сниматься в разных проектах. Лишь в августе она позволила себе две недели отдыха на море. Теперь артистка возобновила концерты. Она недавно вернулась из Крыма, где поучаствовала в съемках КВН. А с наступлением осени светская жизнь в столице закипела. 24 сентября устроил вечеринку хоккеист Александр Овечкин. Он решил с размахом отметить юбилей.

Спортсмен появился на публике с женой Анастасией Шубской, которая сразила всех присутствующих своим платьем. Он также старался уделить внимание и сделать фото со всеми, кто пришел на его вечеринку. Ведущими вечера стали Лера Кудрявцева и Вячеслав Манучаров. Многие звездные гости не прочь были выступить и порадовать именинника. После Дмитрия Маликова на сцену поднялась Полина Гагарина. Она заставила всех гостей танцевать благодаря своим задорным хитам.

Певица предстала в золотом мини-платье с эффектом мерцания и босоножках на шпильке. Девушка сделала укладку и неброский макияж. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Полина исполнила треки «Обезоружена», «Не верь мне больше» и другие хиты. На танцполе отплясывала даже жена Овечкина. Гагарина стала главной звездой вечеринки. Напомним, что также пришли на праздник Яна Рудковская и Евгений Плюшенко, Елена Изаксон и другие известные персоны.