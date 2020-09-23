Полина Гагарина отметилась в струящемся платье миди и кремовой косухе оверсайз

Певица приехала на концерт в Тверь, где устроила дефиле на парковке.

Полина Гагарина привыкла неустанно работать. Но в этом году даже она позволила себе отдохнуть во время карантина. Тогда девушка почти все время проводила с трехлетней дочкой Мией и 12-летним сыном Андреем. Как позже выяснилось, на тот момент артистка уже рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Причины их развода до сих пор остаются загадкой. Однако девушка не показывает переживаний и в последние месяцы вновь усердно работала.

По мнению фанатов, Полина похорошела. Она занимается спортом, а также следит за питанием. Минувшим летом певица успела отдохнуть и загореть на море. Теперь у артистки череда концертов, по которым она соскучилась за время самоизоляции. Очередное выступление у Гагариной было намечено в Твери. Она приехала в летнем платье миди шоколадного оттенка с цветочным принтом, которое сочеталось с кремовой косухой оверсайз.

Однако наряд оказался не совсем подходящим. В гримерке певица едва не замерзла. Ей пришлось укрыться сразу несколькими пледами, пока она ждала начала выступления.