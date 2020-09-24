Эффектная пара: Рудковская в пышном платье с корсетом вместе с мужем пришла на юбилей Овечкина

Евгений Плющенко оделся в одной цветовой гамме с женой. Пара выглядела эффектно на праздничном мероприятии.

Яна Рудковская во время карантина почти не покидала свой особняк. Однако к концу лета продюсер стала постепенно возвращаться к прежней жизни. Она снова посещает светские рауты и усердно работает. Как известно, жена Евгения Плющенко является модницей и не жалеет денег на наряды. Каждое ее появление на публике вызывает много откликов в Интернете. Она даже придумала дизайнерские защитные маски с цветочным принтом.

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24 сентября Яна впервые за долгое время вышла в свет с мужем. Она посетила вечеринку хоккеиста Александра Овечкина, которому исполнилось 35 лет. Для такого случая светская львица облачилась в пышное черное платье с корсетом Dior, украшенное золотыми узорами. Наряд дополнили туфли-лодочки и небольшая сумка неброского цвета. Волосы Рудковская завила в серф-локоны и сделала нежный макияж. Плющенко оделся с ней в одной цветовой гамме, представ в рубашке и брюках черного оттенка.

Влюбленные первым делом сделали совместные снимки с именинником и его женой Анастасией Шубской, которая блистала на празднике в соблазнительном платье в пол с эффектным разрезом.

«Поздравляем сегодня нашего друга и лучшего игрока НХЛ Саню Овечкина с первым юбилеем! Здоровья и только побед и новых рекордов тебе, чемпион!» — написала Яна.

Поклонники восхитились именинником и звездными гостями. Правда многих смутило, что во время фотосессии Рудковская отвернулась от мужа. «Какая у Овечкина жена красавица», «Яна, вы как всегда супер, но извините, почему спиной к мужу?», «Яночка, надо мужа обнимать, вы такая красивая пара!» — прокомментировали пост подписчики.