Настоящая леди: Шубская в силуэтном платье в пол с разрезом отпраздновала юбилей Овечкина

Александр Овечкин в конце лета приехал в Москву. Чуть раньше вернулась на родину его жена Анастасия Шубская. Как известно, звездная семья живет в США, где тренируется хоккейная команда спортсмена, но они часто приезжают навестить родных в Россию. В этом году в семье Овечкина произошло пополнение. Супруга родила второго сына в мае, в разгар карантина. Малыш получил имя Илья. Их первенцу Сергею тем временем исполнилось два года.

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Влюбленные почти неразлучны. Шубская во всем старается поддерживать мужа. 17 сентября ему исполнилось 35 лет. В честь юбилея хоккеист закатил вечеринку спустя неделю после даты. Жена спортсмена с утра стала готовиться к мероприятию. В белом спортивном костюме она приехала к известному визажисту, а вечером уже сопровождала именинника в роскошном образе. Анастасия облачилась в облегающее силуэтное платье в пол с разрезом. Наряд цвета ультрамарина с эффектом мерцания подчеркнул стройную фигуру молодой мамы. Профессионалы сделали ей макияж с акцентом на глаза и дерзкую прическу с высоким конским хвостом. Серебристые босоножки завершили лук. Сам Александр предстал в сером костюме и белоснежной рубашке.

После того, как стемнело, на мероприятие стали съезжаться гости. Одной из первых появилась семья Евгения Плющенко. Фигурист пришел со своей женой Яной Рудковской. Пара отдала предпочтение черным тонам. Не смогли пропустить юбилей Овечкина и сестры Шубской. Анна и Мария Нахапетовы пришли повеселиться и поздравить родственника. По всей видимости, Анастасия и Александр своих детей на шумную вечеринку брать не стали. А вот старшая сестра Шубской пришла вместе с дочкой Полиной, которой скоро стукнет 14 лет.

Праздник продлился до поздней ночи. Не обошлось без танцев и торта. Хоккеист едва успевал общаться со всеми гостями. Он находился в превосходном настроении. Жена не упустила возможности зажечь с ним на танцполе.