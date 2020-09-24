Стилист назвала ошибки Ирины Пеговой, которые нельзя повторять невысоким женщинам

Ирина Пегова – одна из самых популярных в России актрис. Без ее участия не обходится ни одна громкая премьера, но при этом она так и не заболела звездной болезнью. Поклонники с удовольствием оставляют ей комментарии в соцсетях и получают ответы.

Часто Ирина обсуждает с подписчиками свой гардероб. Делится, где купила ту или иную вещь, а что позаимствовала в шкафу дочери — 14-летней Татьяны.

Мы решили подобрать несколько ярких образов Ирины Пеговой и попросить профессиональной оценки у стилиста-имиджмейкера Ларисы Тимиряевой.

Прежде чем начать разбор, Лариса отмечает, что нет некрасивых фигур, есть неправильно подобранная одежда.

Что касается Ирины Пеговой, то она — обладательница мягкой, женственной красоты и бесконечного очарования.

«У Ирины основной объем сосредоточен в верхней части. А, как известно, что стройность — это не худоба, а гармония в пропорциях. Следовательно, нужно облегчать верх и добавлять объем внизу. Еще один момент — невысокий рост и не длинная шея. Значит ей нужно делать акцент на женственный стиль и мягкую фактуру: ткани мягких, матовых фактур. Тем более в персональном стиле Ирины присутствует натуральность», — говорит стилист.

Важно правильно выбрать брючный костюм

Белый брючный костюм с красным топом в бельевом стиле — образ отличный и работает на Ирину. Брючный костюм, просто палочка-выручалочка для визуальной коррекции по вытягиванию силуэта. Он является самодостаточной вертикалью.

Очень грамотно, на нужном месте, находится пуговица на жакете, слегка завысив талию, тем самым, удлинив ноги. И просто огромную роль в этом ансамбле играет глубокий V-образный вырез жакета, который скомпоновал грудь, удлинил шею и добавил роста.

Один важный момент, чтобы белый брючный костюм не полнил, а добавлял стройности, нужно отдавать предпочтение матовой фактуре ткани, что и сделала Ирина.

Топ в бельевом стиле подчеркнул женственность. Белое с красным сочетание, которое ассоциируется с клубникой со сливками, тоже в абсолютной гармонии с персональным стилем Ирины и ее нежностью.

Ошибки с обувью

Далее — аксессуары. Сумочка располагается именно на том месте, где нужно, добавляя объема снизу, визуально уравновешивая его с верхом. Хотела отметить туфли. Первое, на что мы обращаем внимание в образе — это лицо и обувь, а именно: нос обуви и подбородок и нос на лице. И неправильный нос обуви, может сделать визуальное восприятие подбородка и носа более объемными и грубыми. Поэтому мягкие, округлые черты лица гармонично сочетаются с округлым носом обуви. Образ просто в десяточку.

Красное платье длины миди в сочетании с легким пальто без подкладки, напоминающим «пыльник» кремового оттенка белого цвета с сапогами в цвет пальто, что сразу же создало единую вертикаль и вытянуло силуэт. В визуальной коррекции роста участвуют два разреза по бокам пальто, создающие дополнительные вертикальные линии, а также распахнутость пальто.

Но самая главная фишка — верхняя часть пальто визуально удлинило шею и скомпоновало грудь, а нижняя часть удлинила ноги, а еще сделали акцент на талии, добавив женственности силуэту.

Глухой вырез горловины «обрезал» Ирину

Третий образ в платье серого цвета в небольшую клетку коричневого оттенка. Что работает на Ирину, так это цвет и фактура ткани, фасон платья, добавляющего объем снизу, а боковые кармашки здесь особенно кстати. Завышенная талия удлиняет визуально ноги. НО!

Отсутствие каблука и глухой вырез горловины просто «обрезали» Ирину и сделали силуэт визуально приземистым. Я бы вообще не рекомендовала Ирине носить такой вырез, но раз уж ей так хотелось надеть это платье, то нужно было тогда добавить каблук и дополнительную вертикаль в виде сумочки на длинном ремне или длинных бус.

Да еще и объемная сумка надета на плечо так, что только добавило всему силуэту полноты. По цвету — все гармонично. Но я оцениваю образ целиком. Он не подчеркнул достоинств Ирины.

Дамам с невысоким ростом туфли с ремешком лучше не носить

Женственный образ в платье в горошек. Сразу восприятие целостное, ничто не распадается на детали и не «режет глаз». Это говорит о том, что образ гармоничен и сам по себе, и в сочетании с Ириной. Красиво и женственно обыграна зона декольте, которая презентабельно демонстрирует достоинства нашей героини.

Романтический горох и полуприлегающий силуэт платья подчеркнули женственность и очарование Ирины. Платье правильного фасона, расширяющего внизу. Даже не хочется описывать детали, поскольку вижу красивую, женственную, нежную Ирину. А ведь образы и должны создаваться для того, чтобы демонстрировать не себя, а того, для кого создаются. Это как раз тот случай. Попадание в десяточку. Замечу маленькую детальку: дамам с невысоким ростом туфли с ремешком лучше не носить, поскольку он визуально укорачивает ногу.

Объемные платья эффектнее смотрится на худеньких

Образ в фольклорной тематике стиля «Бохо». Свободный целомудренный силуэт. Очень модный утрированный объем, воланы, природная пестрая расцветка. В постановочном варианте, на лестнице, снятой камерой снизу, что добавляет роста — получилась красивая картинка.

Но в жизни, конечно же, все будет выглядеть не так презентабельно. Сразу скажу, что утрированный объем ВСЕГДА требует роста и эффектнее смотрится на худеньких. Плюс ко всему, в этом платье в сочетании с маской, совсем не видно шеи. Опять глухой вырез горловины, да еще и завязанный на бант.

Сама тема «Бохо» и расцветка Ирине подходят, но не в этом исполнении.

«Мятая» ткань не подходит к классическому стилю

Образ сдержанный, лаконичный. По стилю — классический. Двоякое мнение. С одной стороны, все ровненько, монохромно, здорово обыграно очками. Но здесь злую шутку сыграла текстура серой ткани. Серый цвет в сочетании с классическим фасоном требует четкости, гладкости, высокого качества. А в данном образе мы видим натуральную ткань с «мятой» текстурой. Такая ткань не смотрится в классических фасонах одежды. Не знаю, чем руководствовался дизайнер данной вещи. К Ирине претензий нет. Она обыграла как могла.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».