В лучах заката: Ирина Пегова в белоснежном платье макси прогулялась по побережью

Ирина Пегова в этом году неустанно работала. Даже во время карантина ей удалось побывать на съемках в Белоруссии. Когда режим самоизоляции сняли, она приняла участие еще в ряде проектов, даже снялась в сериале с Сергеем Буруновым. А последние месяцы актриса еще и тренируется на льду, так как стала участницей шоу «Ледниковый период». 42-летняя артистка намерена впечатлить публику, как когда-то уже сделала на проекте «Танцы со звездами».

больше по теме Ирина Пегова в приталенном платье миди небесного цвета пришла на съемки к Ивану Урганту Актриса стала гостьей вечернего шоу, отдав предпочтение женственному образу.

Под конец сентября Ирина выкроила несколько дней, которые провела в Сочи. Первый день отдыха актриса решила провести, сидя на побережье. Она полюбовалась закатом. В последних солнечных лучах экс-возлюбленная Дмитрия Орлова прогулялась по побережью. Пегова была облачена в легкое белое платье из хлопка с рукавами-бабочками и акцентом на тонких щиколотках.

«Проводы вчерашнего дня», — подписала видео артистка.

Поклонники восхитились не только красивым закатом, но и женственным образом актрисы. Многие осыпали Ирину комплиментами:

«Волшебно!! Пересмотрела несколько раз… В этом году мне так и не удалось съездить к морю», «Ирочка, как красиво! Отдохнула душой, пока смотрела», «Какая красота!», «Какое очаровательное платье», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что с Пеговой проводит время на море и ее дочка Татьяна. По всей видимости, она стала еще реже видеть маму из-за плотного графика артистки, поэтому они наверстывают упущенное.