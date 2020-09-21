Ирина Пегова в приталенном платье миди небесного цвета пришла на съемки к Ивану Урганту

Ирина Пегова с 2003 года стала сниматься в кино. Талант в девушке, приехавшей покорять Москву из городка Выкса, разглядел сначала Олег Табаков, а потом и режиссер Алексей Учитель. Сама актриса не скрывает, что обладает нестандартной фигурой и легким характером. Знаменитость растит 14-летнюю дочку от первого брака и не стремится снова выйти замуж. У нее насыщенная жизнь: поездки за границу, съемки в разных проектах. А недавно она стала участницей шоу «Ледниковый период», поэтому в расписание добавились тренировки на льду.

К слову, 42-летняя Ирина любит спорт и даже одерживала победу в шоу «Танцы со звездами». Ее пластике могут позавидовать многие. И это не удивительно, так как в детстве девушка занималась легкой атлетикой, лыжами, конным спортом и фехтованием. Накануне актриса стала гостьей Ивана Урганта, придя в студию его передачи «Вечерний Ургант». Она появилась на съемках в лаконичном платье миди с акцентом на талии и кружевными карманами. Бежевые туфли на платформе дополнили образ. Пеговой сделала легкую укладку и макияж в нежных тонах.

Заслуженная артистка России пообщалась с ведущим и сыграла на гитаре. Многие поклонники восхитились ее женственным образом:

«Красотка, очень мне нравится она», «Хороша, как всегда!», «Пегову на фото не узнал! Богатой будет», «Визажисты постарались», «Платье красивое», «Она и танцует роскошно», «Талия появилась».

Напомним, что Ирина любит образы, подчеркивающие длину ее ноги. Чаще всего она отдает предпочтения нарядом в пол с цветочным принтом.