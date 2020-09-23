«Последний день на море»: Ирина Пегова в полосатом платье с рюшами сходила в ресторан с дочкой

Ирина Пегова является одной из самых известных отечественных актрис. Зрители любят ее за обаяние, веселый нрав и легкое отношение к жизни. Она снялась в десятках кинокартин. Примечательно, что актриса не замужем. После развода с Дмитрием Орловым она сама воспитывает дочку Татьяну. Несмотря на свой загруженный рабочий график, знаменитость старается все свободное время уделять наследнице. В одном из интервью она признавалась, что не чувствует себя одинокой и не грезит о новой свадьбе.

Так как после карантина Пегова успела сняться в ряде проектов и даже блеснуть на льду, пока готовилась к шоу «Ледниковый период», она решила устроить себе пару разгрузочных дней. Актриса прилетела в Сочи с дочкой, чтобы увидеть море. Снимки в купальнике она публиковать не стала. Первый день у нее завершился на побережье, где в белом платье в пол артистка встретила закат. А вот на следующий день она уже веселилась с наследницей.

Сначала Ирина запечатлела себя с утра в белом платье из хлопка. В кадр попала ее дочка в халате с книгами в руках. Татьяна улыбалась вместе с мамой. По всей видимости, 14-летнюю девочку оторвали от учебы. Позже они побывали на море, а вот вечером заглянули в ресторан. Пегова облачилась в платье в алую полоску с рюшами, а ее наследница в черную майку.

«Шел второй и последний день на море… Сочи», — сообщила актриса.

Поклонники отметили, что Пегова мало отдохнула. При этом многие восхитились тем, как выглядит артистки и заметили, что дочка растет ее копией: