Затмила маму: дочка Волочковой вслед за Пеговой облачилась в трендовые брюки кюлоты

Анастасия Волочкова в начале года объявила, что готовится к свадьбе со своим таинственным возлюбленным. Уже длительное время они живут вместе, но личность мужчины балерина скрывает. Когда он появился, у артистки разладились отношения с дочкой Ариадной от Игоря Вдовина. Девочка даже переехала жить к отцу и его новой избраннице. Лишь недавно звезда смогла помириться с девочкой и вновь начать с ней тепло общаться, как раньше.

23 сентября Арише исполнилось 15 лет. Это событие Волочкова не могла пропустить. Она первая поздравила дочку. Как оказалось, теперь ее наследница живет в столичной квартире балерины. Именно там мама поздравила ее и сделала памятные фото. Сама артистка предстала в «рваных» джинсах скинни и рубашке из денима, а именинница выбрала элегантный наряд — леопардовые брюки кюлоты из струящейся ткани, футболку цвета хаки и кремовый джемпер. Они позировали в обнимку.

Примечательно, что Ариадна поддержала тренд на кюлоты, в которых недавно также отметилась Ирина Пегова. А наряд ее мамы оказался довольно скромным, так как почти все лето она проходила в платьях и шубе.

«В этой квартире в центре Москвы прошло ее детство. И у нас много теплых воспоминаний. Сейчас Ариадна учится в лицее и у нее уже самостоятельная взрослая жизнь», — поделилась Волочкова.

Комментарии к своим постам балерина давно отключила. Она не любит читать отрицательные высказывания хейтеров. Но на фан-страничках многие поздравили ее с радостным событием и одарили комплиментами ее подросшую наследницу. По мнению пользователей, Ариадна даже затмила маму своей природной красотой.