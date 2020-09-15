«Сказала «да»: возлюбленная Игоря Вдовина готовится к свадьбе с бывшим мужем Волочковой

Телеведущая Елена Николаева в Instagram показала помолвочное колечко с бриллиантами, которое ей подарил ее избранник — бизнесмен Игорь Вдовин, бывший муж танцовщицы Анастасии Волочковой.

«Сказала «да», — прокомментировала она фотографию.

«Пусть у вас будет счастье в семье», «Волочкова, наверное, сейчас кусает локти», «А не на деньги ли Насти куплено колечко с бриллиантами», — стали гадать в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Николаева в прекрасных отношениях с дочкой Анастасии Волочковой, Ариадной. Девушка живет сейчас в доме своего отца. Кстати, Николаева и Ариадна Волочкова нередко вместе выходят в свет. Они размещают в соцсетях совместные фотографии.

Добавим, что дочь Волочковой не захотела жить с мамой в особняке на Новой Риге из-за пробок. Ей было очень неудобно добираться до школы. При этом в выходные дни она в обязательном порядке навещает балерину.