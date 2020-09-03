«Такие хрупкие щиколотки»: 44-летняя Волочкова в алом купальнике обнажила рельефные ноги

Анастасия Волочкова в конце августа отправилась в долгожданный отпуск. Балерина объявила, что это предсвадебное путешествие. По слухам, она готовится сочетаться браком с таинственным возлюбленным 20.10.2020. Блондинка еще во время карантина признавалась, что ее торжество состоится, даже если режим самоизоляции не отменят. Артистка продолжает прятать своего жениха, зато делится пикантными кадрами с отпуска в Турции.

В первый же день Анастасия предстала в мини-бикини и блеснула своим традиционным шпагатом. Поклонники заметили, что она постройнела. А теперь перед отъездом девушка решила масштабно впечатлить фанатов. Она предстала на новом фото в алом слитном купальнике с глубоким декольте. В тон ему она надела пляжную тунику. Волочкова взобралась на корабль, встав на бортик палубы. Она сверкнула пышной грудью и рельефными ногами.

«Алые паруса», — назвала она этот эротичный кадр.

И хоть Анастасия отключила комментарии к своим публикациям, поклонники принялись обсуждать ее фигуру в фан-аккаунтах. Многие поразились тому, какой стройной она стала. «Настя, вот это ножки», «Какая фигура — спортсменки», «Такие хрупкие щиколотки», «Взгромоздилась еще и в обуви, вот так Настя», «Такая стройная, а грудь необъятная», «Волочкова везде с парусами», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

А с отелем и его работниками Волочкова попрощалась, облачившись в платье в пол черно-белого цвета с глубоким декольте. Она подчеркнула свою фигуру силуэтным нарядом. Балерина не отказалась от каблуков, поэтому была выше всех.