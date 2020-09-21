«Не удержалась»: Пегова вслед за Михалковой облачилась в трендовые джинсы кюлоты

Ирина Пегова привыкла удивлять своих поклонников. Девушка обладает легким и веселым нравом, а также не стесняется выглядеть абсолютно естественной. В 42 года она обладает нестандартной фигурой. Пышные формы никак не помешали ей произвести фурор на шоу «Танцы со звездами» несколько лет назад. А теперь артистка участвует в проекте «Ледниковый период». Уже за время первых тренировок поклонники заметили, что Ирина постройнела. Неудивительна смена гардероба звездой.

Накануне Ирина отправилась в магазин. Обычно она выбирает легкие платья с цветочным принтом или брючные костюмы. Но на этот раз актриса похвасталась модным нарядом в более неординарном стиле. Девушка облачилась в черную толстовку с ярким принтом и джинсы кюлоты темно-синего цвета. Образ дополнили красно-синие кеды. Волосы Пеговой были уложены в серф-локоны. Примечательно, что кюлоты стали особенно популярны в этом году. В них отметились: Мария Шарапова, Надежда Михалкова, Любовь Успенская, Валерия и другие знаменитости.

«Да не удержалась, увидела в магазине большое зеркало», — призналась Ирина.

Поклонники были удивлены новым аутфитом. Многие посчитали, что этот стиль не подходит актрисе, а другие пришли от него в восторг. «Образ, конечно, отпад», «Женщина красавица… и себе-то нравится… Но брюки съели рост… стройнее будете в длинных», «Ой, неправда… неправда…Штанишки клевые, я сама такие ношу только в полоску», «Носите с удовольствием, очень удобные», «Прикольные кюлоты! Мне нравится! Актуально, удобно и главное идут», — прокомментировали пост подписчики.