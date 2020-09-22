Анастасия Стоцкая в кремовом костюме и с сумкой Yves Saint Laurent появилась на премьере

Певица стала гостьей на показе мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история» в Театриуме. Она выбрала элегантный образ для появления на публике.

Анастасия Стоцкая многократно участвовала в телевизионных шоу. Она известна как актриса и певица, а также не раз исполняла главные роли в мюзиклах. Девушка активно продолжает работать и при этом воспитывает двоих детей: девятилетнего Александра и трехлетнюю Веру. Поклонники восхищаются красотой рыжеволосой артистки. В свои 37 лет она выглядит крайне молодо и обладает стройной фигурой. Более того, звезда успешно подчеркивает красоту нарядами.

На днях Стоцкая посетила премьеру мюзикла «День влюбленных». Тогда на красной дорожке она блеснула в белых брюках и черном удлиненном жакете. Певица встретила Ольгу Бузову, с которой обменялась любезностями. А теперь артистка побывала на премьерном показе мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история» в Театриуме. На этот раз Анастасия отдала предпочтение брючному костюму кремового цвета, белой водолазке, ботинкам и сумке-конверту Yves Saint Laurent. Волосы она распустила и сделала неброский макияж.

«Ах, как же за десять лет я соскучилась по испанским страстям с момента участия в мюзикле Зорро»! Если вы разделяете мои чувства, рекомендую посмотреть мюзикл «Дон Жуан. Нерассказанная история» в театриуме на Серпуховке. Поздравляю коллег с премьерой! В добрый путь! Хороших вам гастролей в Санкт-Петербурге! Получила удовольствие от талантливой игры. Обнимаю, всех люблю!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились новым образом Стоцкой. Многие заметили, что она постройнела. «Вы такая эффектная», «Одета просто нет слов. Класс!!!», «Худышка», «Какой костюм, цвет — отпад», «Вам очень идет этот оттенок», «Лучше не видела», — прокомментировали пост подписчики.