Юная модница: Анастасия Стоцкая облачила трехлетнюю дочку в трендовые велосипедки

Анастасия Стоцкая живет в браке с бизнесменом Cергеем Абгаряном. Артистка растит двоих детей: трехлетнюю дочку Веронику и девятилетнего сына Александра. Так как певица редко показывает своего мужа, то многие поклонники то и дело приписывают отцовство Филиппу Киркорову. Многим кажется, что дети знаменитости очень похожи на короля отечественной эстрады. Самой девушке надоели подобные шутки.

Весь карантин Стоцкая провела с семьей. Лишь недавно она стала выходить в свет. В июне она побывала в гостях у Киркорова, который закатил праздник в честь дня рождения своего сына Мартина. А в начале августа артистка решила вывести в свет своих наследников. Девушка посетила с детьми парк развлечений «Остров мечты», где недавно также побывала Оксана Самойлова. Анастасия облачила подросшую дочку в белые велосипедки с принтом, которые в тренде не первый год, а также в футболку в тон. Розовые кроссовки и маленький рюкзак дополняли образ юной модницы.

«Нравится, Верочка?» — спросила у нее мама.

Малышка одобрительно заулыбалась. А ее брат предстал в джинсах и черной футболке. Он вместе с другом осваивал аттракционы. Наследники Стоцкой с удовольствием трогали динозавров и разные игровые площадки. Поклонники восхитились детьми звезды. Многие отметили, что дочка стала похожа на маму, а вот сына певицы многие снова сравнили с Киркоровым.