Бузова в силуэтном платье с корсетом затмила Стоцкую на красной дорожке

Две звезды столкнулись на премьере мюзикла «День влюбленных». Они тепло общались и даже обменялись комплиментами.

С наступлением осени в Москву вернулась светская жизнь. Уже не только кинотеатры, но и театры открыли свои двери. В Сочи прошел долгожданный «Кинотавр», а в столице состоялась премьера нового мюзикла «День влюбленных». Так как звезды не упускают ни единой возможности после карантина выбраться на интересное мероприятие, то по такому случаю собралось много селебрити. Одной из гостей стала Ольга Бузова. Она появилась на красной дорожке в женственном луке.

Телеведущая подчеркнула фигуру силуэтным вечерним платьем молочного цвета, расшитым бисером. Наряд с рукавами-фонариками и акцентом на декольте дополнили золотые босоножки и легкие локоны.

«Пока на спорте и в кроссовках еду на работу, любуюсь на себя в платье», — позже похвасталась звезда, опубликовав фото с премьеры.

На мероприятии Ольга встретила Анастасию Стоцкую. Она часто сама участвует в мюзиклах, поэтому решила одной из первых насладиться новым творением. Постановка вызвала у Насти восторг. Она, к слову, пришла в белых брюках клеш, черной футболке и жакете. Стильный лук артистка дополнила лоферами на толстой подошве. При встрече она поцеловала Бузову и тепло с ней пообщалась. Потом девушки обменялись комплиментами.

«Смеялись, хохотали, плакали! Потрясающе, узнаваемо, очень здорово! Куколка, Ольга Бузова, была рада тебя видеть», — заявила Стоцкая. «Ты моя красавица», — в ответ написала Бузова.

Оставил комплимент им и сам Филипп Киркоров. «Мои самые любимые девочки», — отметил он. Поклонники были рады видеть звезд. Многие заметили, что у Ольги хорошие отношения с Анастасией. Они подозревают, что скоро и сама телеведущая захочет играть в мюзикле. Пользователи Сети решили, что Бузова затмила коллегу своим элегантным образом.

Для портала оценила наряды знаменитостей стилист Марина Корабель. Она нашла, что в каждом из них есть свой шарм.

«Силуэтное платье в бежево-золотистой гамме с открытым декольте и модными объемными рукавами прекрасно подчеркивает женственность и изящность Ольги. В макияже сделан один акцент сделан на глаза, и это правильно, так как платье очень самодостаточное. А еще мне очень нравится прическа. Убранные от лица волосы, открывают линию шеи и плеч и такая укладка прекрасно подходит под весь образ в целом», — отметила эксперт. «У Анастасии беспроигрышная комбинация черный верх из футболки и жакета и белый низ современные брюки клеш и снова черный внизу это обувь. А изюминку образу придают ее роскошные рыжие волосы и яркая губная помада которая подчёркивает ее ослепительную улыбку», — высказалась Корабель.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.